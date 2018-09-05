Когда магнитные бури накроют Украину: что нужно делать

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Медики советуют ограничить физическую и эмоциональную нагрузку в дни магнитных бурь

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Первые магнитные всплески, которые приравниваются к магнитной буре уровня G1, накроют Украину 8 сентября. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Магнитные бури первого класса способны воздействовать на энергетические системы – слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты – небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, наземные системы – полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), а также на начало миграций животных.

По данным специалистов, наибольшие магнитные бури 6 класса в Украине прошли 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года. Все другие события этого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню 1.

Медики рекомендуют ограничить физическую, эмоциональную нагрузку в эти дни, обратить внимание на режим дня и рацион питания.

Врачи советовали на период магнитных бурь исключить сырую и растительную пищу.

Магнитные бури также ожидаются в период с 11 по 14 сентября, 16 и 22 сентября.