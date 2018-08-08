Константину Меладзе до 2020 года запретили въезд в ЕС - СМИ

Источник фото: facebook.com/Константин Меладзе

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Предварительно, венгерские пограничники заподозрили Меладзе в подделке штампов в заграничном паспорте

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Продюсеру и композитору Константину Меладзе якобы запретили въезд в страны ЕС до 2020 года, сообщает 24 канал со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Вечером 6 августа у Меладзе возникли проблемы с пересечением границы на пункте пропуска "Лужанка-Берегшурань". Пограничники задержали продюсера на выезде из Закарпатской области из-за проблем с паспортом. На венгерской стороне пограничники заметили потертости в загранпаспорте Меладзе, что является нарушением.

Венгерские пограничники заподозрили Меладзе в подделке штампов, забрали загранпаспорт и завернули в Украину, сообщает 24 канал.

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"Отныне Константину Меладзе запретили въезд в страны ЕС до 2020 года", – рассказал источник.

Ранее СБУ сообщили, что в интересах обеспечения национальной безопасности Украины 22 февраля 2018 года вынесено постановление о запрете въезда в Украину главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву сроком на три года.