УПЦ КП выдвинет на главу единой церкви в Украине Филарета

Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий подчеркнул, что "патриарх Филарет должен быть избран"

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Киевский патриархат после томоса будет выдвигать кандидатуру предстоятеля УПЦ КП, патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета на должность предстоятеля автокефальной православной церкви в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает Украинская правда.

"Мы архиереи Киевского патриархата будем выдвигать и поддерживать кандидатуру патриарха Филарета. Потому, что другой такой кандидатуры, которую бы можно было сравнить с ним по опыту и качествами как духовного лидера, руководителя, мы не видим", - подчеркнул Зоря.

По его словам, до сих пор во всех разговорах, которые ведутся между церквями о предстоятеле, никакой другой кандидатуры не предлагали.

"Никакой другой кандидатуры никто не выдвигал. Мы считаем, что патриарх Филарет должен быть избран", - сказал Зоря.

22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

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