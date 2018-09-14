УПЦ КП выдвинет на главу единой церкви в Украине Филарета

Киевский патриархат после томоса будет выдвигать кандидатуру предстоятеля УПЦ КП, патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета на должность предстоятеля автокефальной православной церкви в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает Украинская правда.
"Мы архиереи Киевского патриархата будем выдвигать и поддерживать кандидатуру патриарха Филарета. Потому, что другой такой кандидатуры, которую бы можно было сравнить с ним по опыту и качествами как духовного лидера, руководителя, мы не видим", - подчеркнул Зоря.
По его словам, до сих пор во всех разговорах, которые ведутся между церквями о предстоятеле, никакой другой кандидатуры не предлагали.
"Никакой другой кандидатуры никто не выдвигал. Мы считаем, что патриарх Филарет должен быть избран", - сказал Зоря.
22 апреля Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.
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