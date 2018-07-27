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27.07.2018, 14:12

"Кровавое" лунное затмение: украинцы увидят почти все фазы

"Кровавое" лунное затмение: украинцы увидят почти все фазы - Фото
Фото: gettyimages.com

Месяц начнет постепенно прятаться за тенью Земли сегодня в 20:14

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27 июля состоится лунное затмение, которое продлится один час и 43 минуты. Об этом сообщает Радио Свобода.

По подсчетам ученых, оно станет самым длинным в XXI веке. В Украине можно будет наблюдать почти все его фазы.

Месяц начнет постепенно прятаться за тенью Земли уже в 20:14.

Частичное затмение начнется в 21:24, а полное - в 22:30. Именно тогда спутник Земли станет красным.

Полностью весь процесс закончится в 02:28.

"Для того, чтобы наблюдать за затмением, не обязательно иметь дополнительное оборудование: нужно лишь, чтобы небо было ясно. Луна будет не просто полной, но также и "кровавой" из-за эффекта от солнечного света. Но на небе он будет не один. Также можно будет увидеть Марс, который приблизится к Земле", - отмечается в сообщении.

Менее длительные по продолжительности лунные затмения, по данным NASA, можно ожидать 21 января и 16 июля 2019 года, 10 января, 5 июня и 5 июля, 30 ноября 2020 года.

В ночь на 13 июля можно было наблюдать частичное солнечное затмение.

Читайте также: Лунное затмение 27 июля: что нужно знать

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Теги: украинцы, время, лунное затмение, наблюдать
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