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17.08.2018, 08:47

Крымские татары хотят построить возле Львова мечеть

Крымские татары хотят построить возле Львова мечеть - Фото
Фото: скриншот видео

Руководитель культурного центра крымских татар во Львове отметил, что для имиджа города строительство мечети "было бы очень правильно"

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Недалеко от Львова планируют начать строительство жилого квартала для внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма, где на территории комплекса появится мечеть. Об этом Tvoemisto.tv сообщил руководитель культурного центра крымских татар во Львове Эрнест Абкелямов.

Речь идет об участке общей площадью 14 гектаров, расположенного за пределами населенного пункта. Дублянский городской совет выделил 70 земельных участков переселенцам под жилье, разрабатывается проектная документация.

"В целом на этой территории смогут построить 110 домов, а это 20-25% от общей потребности", - сказал Абкелямов.

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После того, как построят асфальтированную дорогу к селу Сытыхов, должны начать строительство мечети и греко-католической церкви. Мечеть будет выглядеть в виде обычного дома без классических куполов и атрибутики.

Абкелямов уточнил, что сейчас нет проекта, как будет выглядеть мечеть, но, скорее всего, это будет молитвенный дом.

"Это не классическая мечеть с минаретами, но понятно, что если на определенной территории живет какая-то культурно-религиозная община со своими обычаями, традициями, то им нужна своя церковь, кладбище", - сказал он.

По словам Абкелямова, во Львове вопрос строительства мечети сейчас не стоит, однако в перспективе такой проект могут реализовать.

"Для имиджа города это было бы очень правильно. Мы должны понимать, что долгое время Львов был и остается многокультурным городом, где пересекаются восточная и западная культуры, где много гостей из арабских стран. Есть богатые меценаты, которые готовы профинансировать строительство мечети, хотя это скорее вопрос на перспективу", - сказал он.

Сейчас во Львове есть  исламский культурный центр имени Мухаммада Асада и культурный центр крымских татар.

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Теги: Львов, крымские татары, мечеть, Эрнест Абкелямов
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