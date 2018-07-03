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03.07.2018, 11:51

Кто и зачем: экс-гангстер раскрыл правду об убийстве Тупака

Фото: Billboard

Киф Ди в момент расстрела 2Pac был в машине с предполагаемым убийцей

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Бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис, также известный как Киф Ди, рассказал подробности убийства американского рэпера Тупака Шакура, известного под псевдонимом 2Pac (Tupac). Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на новый документальный фильм, рассказывающий о преступлении 1996 года.

Согласно сообщению, Киф Ди расскзал об этом в одном из эпизодов десятисерийного фильма "Netflix 'Unsolved, the Tupac and Biggie Murders" ("Нераскрытые: убийства Тупака и Бигги").

Он сообщил, что Шакура застрелил его собственный племянник Орландо "Baby Lane" Андерсон. В это время Киф Ди находился с убийцей в одной машине.

Экс-гангстер рассказал, что причиной его гибели была личная ссора. По его словам, Андерсон пытался украсть у члена команды Шакура медальон банды, однако рэпер с друзьями его избил.

Известно, что Тупак Шакур был убит четырьмя выстрелами в грудь во время поездки в Лас-Вегас 13 сентября 1996 года.

"Люди преследуют меня 20 лет. Я решил высказаться сейчас, потому что у меня рак. Терять нечего. Я хочу правды", - заявил бывший торговец наркотиками.

Продюсер фильма Кайл Лонг просит полицию Лас-Вегаса допросить Кифа Ди. Однако предполагаемый убийца был убит в перестрелке в Лос-Анджелесе в 1998 году. 

Тупак Шакур - хип-хоп исполнитель, продюсер и актер. Он "вырастил" таких хип-хоп исполнителей как Eminem, Snoop Dogg, Nas, Wiz Khalifa, Lil Wayne, Drake, Kendrick Lamar, 50 Cent, The Game, ASAP Rocky и многих других.

"Я был тем, кто прокладывал тот мост, по которому люди шли к своей славе. Сейчас эти люди получают зарплаты, а не бегают с пистолетом в руке", - сказал Тупак Шакур интервью за полгода до гибели для журнала VIBE, где шла речь о вражде с Восточным побережьем.

7 июля прошлого года письмо Тупака адресованное певице Мадонне было выставлено на аукцион. В нем он сообщил причину их расставания: она - белая, он - черный, ей это не вредит, а он - предатель для своих. Письмо датировано 15 января 1995 года.

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Теги: Тупак Шакур, рэпер, тупак, смерть тупака, 2pac, киф ди
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