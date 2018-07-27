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27.07.2018, 07:55

Кто такая украинка Людмила Руденко и почему Google сделал ее дудл

Кто такая украинка Людмила Руденко и почему Google сделал ее дудл - Фото
Людмила Руденко (фото - Wikipedia)

Эта картинка не региональная, а глобальная: то, что сегодня 114 лет со дня рождения прославленной украинской шахматистки, увидят люди по всей планете

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Сегодня, 27 июля, поисковик Google решил отметить дудлом день рождения Людмилы Руденко - второй чемпионки мира по шахматам среди женщин в истории, и первой - в истории СССР.

"В этот день в 1904 году в Лубнах, Украина, родилась одна из самых авторитетных шахматисток мира. Спустя 24 года она впервые в легендарной карьере займет первое место, победив на Московском женском чемпионате 1928 года. Этот триумф был одной из многих ее побед на престижных соревнованиях", - пишет Google.

Титул украинка завоевала на турнире 1949-1950 годов в Москве, набрав 11,5 очков из 15 возможных. Звание она защищала следующие три года.

Во время Второй мировой войны эвакуировалась в Уфу и работала инженером-экономистом на местном моторостроительном заводе.

"Несмотря на ее основные достижения, сама она считала самым главным достижением в жизни организацию эвакуации на поезде детей во время блокады Ленинграда. Мы по достоинству оцениваем успехи Рудденко как во время матчей, так и вне их", - подчеркивают сотрудники Google.

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Теги: история, Google, шахматы, дудл, людмила руденко, лубны
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