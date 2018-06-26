Лошади соотносят эмоции на лице и в голосе человека - ученые

Фото: unsplash.com

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По мнению зоологов, лошади могут запоминать эмоции на лице человека, чтобы в дальнейшем использовать для избежания контакта с потенциальными обидчикам

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Японские ученые обнаружили, что лошади умеют соотносить человеческую эмоцию на лице с эмоцией, выраженной в голосе, передает N+1.

Способность кросс-модального эмоционального восприятия лошадьми показали с помощью эксперимента, в ходе которого животным показывали эмоционально-окрашенное лицо человека и включали аудиозапись его голоса. Для эффективного восприятия эмоций человек может использовать несколько сенсорных систем: плачущего человека можно определить как на слух, так и взглянув на него. То есть эмоция - это кросс-модальный концепт, который можно воспринять при помощи различных сенсорных модальностей.

Эффективно распознавать эмоции может не только человек. Лошади, к примеру, могут не только определить эмоцию на лице человека, но и запомнить ее, в дальнейшем использовав для того, чтобы избежать контакта с потенциальным обидчиком. Однако ранее не было данных о том, что восприятие эмоций лошадьми кросс-модально. Этим занялись ученые из Токийского университета. В ходе эксперимента 19 лошадям показывали снимок лица, выражавшего либо радость, либо злость. После появления фотографии через динамик, установленный перед экраном, включали запись голоса изображенного на фотографии человека. При этом голос мог как соответствовать, так и не соответствовать выраженной на снимке эмоции. Для каждой лошади использовали фотографии ее хозяина или хозяйки, а также снимок другого человека того же пола.

Результаты показали, что лошади смотрели в среднем на 150 секунд дольше на радостное лицо человека в том случае, если включенный голос был сердитым, и примерно на 50 секунд дольше тогда, когда за показанным грустным лицом включали счастливый голос. Тем не менее, этот эффект наблюдался, в основном, в тех случаях, когда лошадь смотрела на лицо своего хозяина.

На основании полученных данных ученые сделали вывод о том, что эмоциональное восприятие лошадьми в процессе одомашнивания и тесного кооперативного общения с людьми стало кросс-модальным.

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