Лунное затмение 27 июля: что нужно знать

Фото: gettyimages.com

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Одним из самых впечатляющих аспектов затмения станет феномен "красной Луны"

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27 июля произойдет самое продолжительное лунное затмение XXI века. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

Некоторые счастливцы смогут наблюдать его один час и 43 минуты.

Полностью затмение можно будет увидеть почти во всех частях Европы, Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии, Австралии.

В восточной части Южной Америки его будет видно лишь частично. Лучше всего затмение будет наблюдаться с восточной части Африки, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Фаза полного лунного затмения наступит в 20:21 по Гринвичу (23:21 по Киеву, - ред.). Украинский физик Антон Сененко в блоге отметил, что киевляне смогут посмотреть на лунное затмение 27 июля из телескопов в Парке Славы, а также из "самопальной лаборатории", которая расположена на улице Полковника Потехина.

"Лунное затмение происходит тогда, когда Земля оказывается между Луной и Солнцем, и наш спутник попадает в тень Земли, то есть, по сути, эти небесные тела выстраиваются в ряд. Такое астрономическое явление - от первой до последней фазы - продлится три часа 55 минут. Именно столько понадобится Луне, чтобы полностью пройти через тень Земли", - отмечается в сообщении.

27 июля Луна будет находиться в апогее , то есть дальше от Земли.

Одним из самых впечатляющих аспектов затмения станет феномен "красной Луны". Во время частичного затмения Луна сильно потемнеет и приобретет темно-красный цвет. Причиной этого явления станет преломление солнечных лучей в атмосфере Земли.

Медики предупреждают, что во время затмений, за неделю и после него у некоторых людей могут наблюдаться головные боли, перепады давления, обострение хронических болезней, боли в сердце.

Лунное затмение может спровоцировать бессонницу, нестабильное эмоциональное состояние, низкую производительность.

Может появиться ощущение слабости, апатии, перепадов артериального давления, панических атак.

В ночь на 13 июля можно было наблюдать частичное солнечное затмение.