Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.07.2018, 09:07

Лунное затмение 27 июля: что нужно знать

Лунное затмение 27 июля: что нужно знать - Фото
Фото: gettyimages.com

Одним из самых впечатляющих аспектов затмения станет феномен "красной Луны"

Реклама
Реклама

27 июля произойдет самое продолжительное лунное затмение XXI века. Об этом сообщает Би-би-си Украина.

Некоторые счастливцы смогут наблюдать его один час и 43 минуты.

Полностью затмение можно будет увидеть почти во всех частях Европы, Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии, Австралии.

В восточной части Южной Америки его будет видно лишь частично. Лучше всего затмение будет наблюдаться с восточной части Африки, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Фаза полного лунного затмения наступит в 20:21 по Гринвичу (23:21 по Киеву, - ред.). Украинский физик Антон Сененко в блоге отметил, что киевляне смогут посмотреть на лунное затмение 27 июля из телескопов в Парке Славы, а также из "самопальной лаборатории", которая расположена на улице Полковника Потехина.

"Лунное затмение происходит тогда, когда Земля оказывается между Луной и Солнцем, и наш спутник попадает в тень Земли, то есть, по сути, эти небесные тела выстраиваются в ряд. Такое астрономическое явление - от первой до последней фазы - продлится три часа 55 минут. Именно столько понадобится Луне, чтобы полностью пройти через тень Земли", - отмечается в сообщении.

27 июля Луна будет находиться в апогее , то есть дальше от Земли. 

Одним из самых впечатляющих аспектов затмения станет феномен "красной Луны". Во время частичного затмения Луна сильно потемнеет и приобретет темно-красный цвет. Причиной этого явления станет преломление солнечных лучей в атмосфере Земли.

Медики предупреждают, что во время затмений, за неделю и после него у некоторых людей могут наблюдаться головные боли, перепады давления, обострение хронических болезней, боли в сердце. 

Лунное затмение может спровоцировать бессонницу, нестабильное эмоциональное состояние, низкую производительность.

Может появиться ощущение слабости, апатии, перепадов артериального давления, панических атак.

В ночь на 13 июля можно было наблюдать частичное солнечное затмение.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: астрономы, лунное затмение, 27 июля
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Черный пояс: астрономы увидели магнитный экватор Юпитера - видео
Мир Черный пояс: астрономы увидели магнитный экватор Юпитера - видео
Мы в астероидной туче: NASA показало, сколько их вокруг Земли
Мир Мы в астероидной туче: NASA показало, сколько их вокруг Земли
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 