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25.07.2018, 17:27

Луценко предлагает ужесточить наказание за смертельные ДТП

Луценко предлагает ужесточить наказание за смертельные ДТП - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Также генпрокурор считает, что должна быть прекращена практика прекратить амнистирования за смертельные ДТП

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Генпрокурор Юрий Луценко предлагает усилить наказание за ДТП с летальным исходом – как минимум год лишения свободы без права условного наказания. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, условные сроки в основном выносятся судом при согласии потерпевшей стороны.

"Для усиления наказания считаю целесообразным ввести для таких преступлений год в тюрьме как минимальный срок, без права условного наказания", - написал Луценко.

Также генпрокурор считает, что должна быть прекращена практика прекратить амнистирования за смертельные ДТП.

Как сообщили ранее в ГПУ, в 2017 году из 1324 человек, признанных виновными в совершении смертельных ДТП, к лишению свободы были приговорены 276 человек, то есть каждый пятый.

В МВД утверждают, что общая ситуация на дорогах Украины является наиболее спокойной за последние три года. По данным ведомства, на 10% уменьшилось общее количество ДТП по сравнению с предыдущими периодами. Число ДТП, в которых пострадали люди, также уменьшилось на 16%, количество летальных случаев - на 10%.

В июле 2018 года количество летальных исходов в результате ДТП с участием коммерческого транспорта выросло на 20%. 

 

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Теги: дтп, юрий луценко, наказание, генпрокурор, амнистия
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