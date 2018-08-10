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10.08.2018, 14:59

Львов купил в Берлине трамваи: двери не открываются на остановках

Львов купил в Берлине трамваи: двери не открываются на остановках - Фото
Фото: Deutsche Welle

Двери б/у трамваев из Берлина не подходят для новых львовских остановок с приподнятыми платформами

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Львов закупил 30 берлинских трамваев - после капитального ремонта и с новой электрической начинкой, но они не смогут принимать пассажиров на всех львовских остановках. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Покупка старых немецких трамваев обошлась городу значительно дешевле украинских - 30 трамваев из Берлина по цене были как один украинский "Электрон".

Первые трамваи приехали в конце июля и оказалось, что двери в них открываются наружу, а на обновленных остановках платформа находится на уровне первой ступеньки. То есть там дверь может не открыться. Кроме этого, берлинские трамваи нужно переставлять на старые тележки из-за разной ширины путей во Львове и в Германии. 

По словам советника мэра Львова Андрея Белого, в концерне "Электрон" согласились помочь и поставить внизу дверей щетку или резину, которая будет загибаться. 

Местные власти рассматривают еще один вариант - "срезать" приподнятые платформы остановок. 

В апреле Киев получил партию новых низкопольных трамваев Электрон T5B64 повышенной комфортности с пониженным уровнем вибрации и шума, системой кондиционирования салона и кабины водителя. 

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Теги: Львов, берлин, трамвай, платформа, двери
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