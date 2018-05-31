Матерям будут компенсировать из бюджета оплату няни

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Если женщина решит не уходить в декрет, а пойти после родов на работу, то ей будут компенсировать оплату няни

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С 1 января 2019 года женщины, которые решили не уходить в декретный отпуск, а продолжить работать, будут получать от государства компенсацию части оплаты труда няни. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Кроме этого, с сентября каждая женщина после рождения ребенка будет получать "бейби-бокс" общей стоимостью около пяти тысяч гривень, в котором будут салфетки, пелетки, пустушки и другие вещи первой необходимости.

Как показывают исследования, две трети украинок выходят из декретного отпуска раньше положенного срока.