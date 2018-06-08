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08.06.2018, 11:46

В Институте рака отказались лечить участника АТО: медика уволили

В Институте рака отказались лечить участника АТО: медика уволили - Фото
Участник АТО и пациент Виталий Драган (скриншот видео)

Врач якобы сказала пациенту, что он “убивал братский народ”; позже она заявила, что хотела объяснить - льгот на лечение рака для АТОшников нет

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Из Национального института рака после служебной проверки уволили медика, которая якобы отказалась лечить участника АТО. Об этом сообщила министр здравоохранения Ульяна Супрун.

У Виталия Драгана, который обратился по направлению в поликлинику, диагностировали опухоль лимфатической системы, передает ТСН. По его словам, врач ему сказала: "Ты что думал, что ты в АТО пошел и тебе все будет бесплатно? Какие льготы могут быть? Если бы вы там стреляли в талибов, как афганцы, а так вы убивали братский народ".

Врач Галина Губарева настаивает, что такого не говорила и не хотела обидеть военного. По ее словам, она "хотела объяснить, что для больных раком ветеранов АТО не предусмотрено льгот".

В Институте рака извинились перед мужчиной и сказали, что мнение одного врача не отражает мнение учреждения.

Супрун пообещала убедиться, чтобы Драган получил всю необходимую помощь.

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Теги: Институт рака, увольнение, врач, участник ато
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