В Институте рака отказались лечить участника АТО: медика уволили

Из Национального института рака после служебной проверки уволили медика, которая якобы отказалась лечить участника АТО. Об этом сообщила министр здравоохранения Ульяна Супрун.
У Виталия Драгана, который обратился по направлению в поликлинику, диагностировали опухоль лимфатической системы, передает ТСН. По его словам, врач ему сказала: "Ты что думал, что ты в АТО пошел и тебе все будет бесплатно? Какие льготы могут быть? Если бы вы там стреляли в талибов, как афганцы, а так вы убивали братский народ".
Врач Галина Губарева настаивает, что такого не говорила и не хотела обидеть военного. По ее словам, она "хотела объяснить, что для больных раком ветеранов АТО не предусмотрено льгот".
В Институте рака извинились перед мужчиной и сказали, что мнение одного врача не отражает мнение учреждения.
Супрун пообещала убедиться, чтобы Драган получил всю необходимую помощь.