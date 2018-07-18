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18.07.2018, 18:22

В МОН рассказали, как изменятся группы продленного дня в школах

В МОН рассказали, как изменятся группы продленного дня в школах - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Отрегулирована допустимая разница в возрасте, оговорена возможность открывать инклюзивные группы

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Министерство образования и науки сообщает об усовершенствовании процесса создания групп продленного дня в школах. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Предполагается, что условия для детей станут более комфортными, а также появится возможность открывать инклюзивные группы.

Новый порядок создания групп продленного дня в школах предусматривает:

- возможность создания инклюзивных и/или специальных групп продленного дня.

- группы, как и основное обучение, должны формировать у учащихся ключевые знания, а также обеспечивать выполнение индивидуальной программы развития детей с особыми образовательными потребностями.

- разница в возрасте учеников из одной группы не должна превышать двух возрастных групп (например, из учеников 2-3 классов). Это позволит обеспечить более комфортные условия для детей с учетом их индивидуальных психологических различий и физического развития. Заведения, находящиеся в сельской и/или горной местности, по-прежнему смогут создавать группы продленного дня для учащихся разного возраста.

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Теги: школа, минобразования, группа продленного дня
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