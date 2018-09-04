Минобразования предлагает изменить сроки вступительной кампании

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Проектом Условий приема в вузы на 2019 год предлагается сократить основную часть вступительной кампании

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Министерство образования Украины вынесло на обсуждение проект, которым планируется изменить сроки вступительной кампании в 2019 году, а творческие конкурсы проводить до внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Регистрацию электронных кабинетов на бакалавра предлагается начать за 9 дней до начала подачи заявлений - 1 июля, а сам прием заявлений и документов на бюджет проводить с 10 до 22 июля. Таким образом, сроки сокращаются на три дня, по сравнению с 2018 годом.

При этом возможность регистрации электронных кабинетов будет открыта до 30 августа, чтобы через них могли подать заявления поступающие на заочную форму обучения на контракт.

Творческие конкурсы предлагается проводить до основной сессии ВНО, а именно - с 16 марта по 15 мая. На контрактные места будет дополнительная сессия творческих конкурсов с 1 по 22 июля.

Предусмотрено также, что для поступления в вузы в следующем году будут приниматься сертификаты ВНО 2018 и 2019 годов по всем предметам. Также можно будет подать сертификаты ВНО за 2017 год, кроме оценок по иностранным языкам.

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Со следующего года также должен заработать механизм первоочередного зачисления абитуриентов в медицинские и педагогические вузы, которые изъявят желание работать в селах и заключат контракты на трехлетнюю отработку на периферии.

Новыми условиями предусмотрено и расширение списка специальностей с особо высоким уровнем общественной ответственности. Проходной балл по предметам на специальности "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения" и "Фармацевтика" должен быть не менее 150.

Также расширен список специальностей для поступления в магистратуру, на которые необходимо будет сдавать экзамен по иностранному языку по технологии ВНО.

Проект размещен на сайте МОН для общественного обсуждения, замечания к нему принимаются до 19 сентября 2018 года.