Минсоцполитики обещает бэйби-боксы доставлять по месту жительства

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Специальные пакеты с первыми необходимыми вещами для мамы и ребенка начали выдавать с 1 сентября

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В Украине будут доставляться на дом так называемые бэйби-боксы, если в день выписки новорожденного из роддома их не окажется в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Согласно сообщению, в Украине с 1 сентября стартовала реализация проекта, согласно которому при выписке из роддома родители могут получить единоразовую натуральную помощь "пакет малыша" с первыми необходимыми принадлежностями.

В случае отсутствия в день выписки из роддома бэйби-бокса, то на основании заявления получателя (бланк заявления) местными органами социальной защиты населения будет организована его доставка по месту жительства. Заявление можно подать непосредственно в роддоме.

С 1 сентября этого года при рождении ребенка государство будет бесплатно давать специальный бэйби-бокс. Стоимость содержимого - до пяти тысяч гривень. В Министерстве социальной политики уточнили, что именно войдет в набор.