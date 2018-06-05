Минюст выставил на аукцион Ferrari должника по алиментам - фото

Фото: скриншот с видео

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Долг по невыплате алиментов составил 245 тысяч гривен

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Государственное предприятие Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) выставила на аукцион Ferrari должника по алиментам. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Стартовая цена за Ferrari 456 GT 1998 года выпуска - 2 157 659 гривен. Аукцион по продаже машины состоится 2 июля.

Фото: setam.gov.ua

Долг по невыплате алиментов составил 245 тысяч гривен. Отец не платил своему ребенку с 2016 года.

Отмечается, что арест на имущество был наложен 8 декабря 2017 года.

24 марта сообщалось, что почти 100 тысячам человек, которые числятся должниками за невыплаченные алименты, запретили выезд за границу.

30 мая на заседании правительства министр юстиции Павел Петренко сообщил, что за четыре месяца действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов было уплачено 1,5 млрд грн долгов в пользу 450 тысяч детей.