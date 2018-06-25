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25.06.2018, 11:48

Ульяна Супрун дала советы, что делать при тепловом ударе: схемы

Ульяна Супрун дала советы, что делать при тепловом ударе: схемы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Первая помощь при теплом ударе - это охлаждение пострадавшего, отметила и. о. министра здравоохранения

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Для того, чтобы уберечься от перегрева, кроме защиты одеждой, нужно не забывать пить достаточно воды и отдыхать в прохладе. Об этом и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила у себя в Facebook.

"Летом солнечные лучи очень активны и опасны, поэтому существуют высокие риски перегрева и получения теплового удара. Надлежащая первая помощь при подозрении на тепловое истощение или тепловой удар, прежде всего, включает охлаждение пострадавшего, и это нужно сделать как можно быстрее", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, признаки и симптомы тепловых травм могут возникать в любом порядке. 

Фото: facebook.com/ulanasuprun

21 июня Супрун заявляла, что маленькие дети в жару быстрее перегреваются и обезвоживаются, поэтому родители должны следить за терморегуляцией ребенка, а также выбирать для них одежду из натуральных и легких тканей.

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Теги: ульяна супрун, жара
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