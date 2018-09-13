Минздрав: Невакцинированные дети не могут ходить в школы, детсады

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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С началом учебного года риск заболеть увеличивается, поэтому важно, чтобы дети были вовремя привиты, отметили в ведомстве

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Невакцинированные дети не могут посещать школы и детские сады. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

Соответствующее напоминание органам местной власти отправили Минздрав и Минобразования.

"По закону, посещать государственные учебные заведения могут только те дети, которые получили прививки по календарю профилактических прививок, или у ребенка есть медицинские противопоказания к вакцинации (ст. 15 закона о защите населения от инфекционных болезней). Коллективный иммунитет поможет защитить от смертельно опасных болезней тех детей, которые не могут прививаться по медицинским причинам", - отметили в пресс-службе.

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В Минздраве уточнили, что если у ребенка есть противопоказания, ему предоставляется соответствующая справка на основании данных обязательного медицинского профилактического осмотра ребенка с участием врача педиатра и других врачей-специалистов.

"Решение о допуске таких детей в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего лечебно-профилактического учреждения", - отметили в пресс-службе.

Специалисты говорят, что в Украине наблюдается неустойчивая эпидемическая ситуация по инфекционным болезням, а заболеваемость корью, краснухой, эпидемическим паротитом, коклюшем, дифтерией приобретает угрожающий характер.

"С началом учебного года риск заболеть этими инфекциями увеличивается, поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты", - уточнили в пресс-службе.

До 6 лет дети должны получить прививку против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции. В 6-летнем возрасте проводится ревакцинация против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

"Если ваш ребенок пропустил вакцинацию по календарю, немедленно обратитесь к педиатру или семейному врачу, чтобы наверстать пропущенные прививки", - сказали в пресс-службе.

В мае в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что в Украине около 30% справок о вакцинации - фальшивые.