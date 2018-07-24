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24.07.2018, 13:32

Минздрав обновил список опасных для купания пляжей - карта

Минздрав обновил список опасных для купания пляжей - карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Данные по состоянию пляжей обновляются каждую неделю

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Центр общественного здоровья Минздрава обновил карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины и Киева. Об этом сообщается на официальном сайте. 

За период с 13 по 19 июля проведено 626 исследований качества воды на территории южных областей Украины и Киева. "Из них 36 проб (5,8%) не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение по индексу лактопозитивной кишечной палочки", - сказано в сообщении.

Так, в Киеве не рекоммендуют купаться на десяти пляжах: Детский, Золотой, Веселка, Радуга, Тельбин, Молодежный, Центральный, Венеция, Вербный, Предместная Слободка.

Также есть опасные пляжи у моря в Одесской и Николаевской области. 

В текущем сезоне проверяются 185 морских и речных пляжей, которые имеют выход на морское побережье в Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, а также в Черноморске и Киеве. Из них 143 морских и 42 речных из 220 зарегистрированных (178 морских и 42 речных) пляжей.

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Теги: Министерство здравоохранения, минздрав, пляж, купание, купание запрещено, небезопасные пляжи
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