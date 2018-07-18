Минздрав рассказал о нововведениях при поступлении в вузы

Фото: LIGA.net

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Впервые для вступления на медицинские специальности абитуриенты должны преодолеть порог 150 баллов ВНО, отметили в Минздраве

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Поступить на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" смогут только те абитуриенты, которые набрали более 150 баллов по результатам внешнего независимого оценивания по конкурсным предметам - биологии, химии или математике. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Цель такого нововведения - отобрать лучших абитуриентов и в конечном итоге повысить качество медицинского обслуживания. Ведь до сих пор, несмотря на большой конкурс на медицинские специальности, уровень знаний зачисленных абитуриентов часто был неудовлетворительным", - отметили в пресс-службе.

По данным Минздрава, из более 8 тыс абитуриентов, которые были зачислены на медицинские специальности в 2017 году, 41% набрали менее 150 баллов ВНО по одному предмету, 19% - по двум предметам и 7% - из трех.

"Еще хуже статистика по отдельным специальностям. Более половины будущих педиатров имели менее 150 баллов ВНО по одному предмету, 20% - по двум предметам и 6% - из трех", - уточнили в пресс-службе.

В этом году за средства государственного бюджета будут готовить 4 тыс 507 медработников (специальность "Медицина", - ред. ).

24 мая 2018 года проходило внешнее независимое тестирование по украинскому языку и литературе.

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