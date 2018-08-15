Мисс Украина-Вселенная-2018: определилась победительница - фото

Карина Жосан (фото - Miss Universe Ukraine)

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Через четыре месяца одесситка и профессиональная модель Карина Жосан представит Украину на всемирном конкурсе красоты

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23-летняя одесситка Карина Жосан завоевала титул Мисс Украина-Вселенная-2018. Об этом сообщили на странице конкурса в Facebook.

Она - профессиональная модель, с 16 лет работает в Азии и Европе, владеет китайским языком. Через четыре месяца она будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная".

Всего было 18 финалисток, уточняет ТСН. Титул третьей вице-мисс получила Анна Дурицкая, которая была вместе с оппозиционным российским политиком Борисом Немцовым в момент его убийства.

Конкурс проводится ежегодно с 2006 года под эгидой конкурса "Мисс Вселенная". В этом году за корону впервые поборется трансгендер - обладательница титула Мисс Испания-2018, 26-летняя Анхела Понсе.