Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.08.2018, 11:06

Мисс Украина-Вселенная-2018: определилась победительница - фото

Мисс Украина-Вселенная-2018: определилась победительница - фото - Фото
Карина Жосан (фото - Miss Universe Ukraine)

Через четыре месяца одесситка и профессиональная модель Карина Жосан представит Украину на всемирном конкурсе красоты

Реклама
Реклама

23-летняя одесситка Карина Жосан завоевала титул Мисс Украина-Вселенная-2018. Об этом сообщили на странице конкурса в Facebook.

Она - профессиональная модель, с 16 лет работает в Азии и Европе, владеет китайским языком. Через четыре месяца она будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная". 

Всего было 18 финалисток, уточняет ТСН. Титул третьей вице-мисс получила Анна Дурицкая, которая была вместе с оппозиционным российским политиком Борисом Немцовым в момент его убийства. 

Конкурс проводится ежегодно с 2006 года под эгидой конкурса "Мисс Вселенная". В этом году за корону впервые поборется трансгендер - обладательница титула Мисс Испания-2018, 26-летняя Анхела Понсе.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: победительница, Мисс Украина Вселенная, Карина Жосан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Украинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фото
Общество Украинка вошла в топ-10 лучших фотографов по версии Adobe - фото
Украинец установил мировой рекорд скорости на электробайке в США
Спорт Украинец установил мировой рекорд скорости на электробайке в США
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 