МОН рассказал, какие специальности популярны среди абитуриентов

Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Гриневич сообщила, что в этом году значительно увеличился объем госзаказа на технические специальности

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В этом году объем государственного заказа на технические специальности для учеников старшей школы вырос вдвое за последние 10 лет – с 8,5% до 16,3% в разрезе демографии. Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает пресс-служба МОН.

Она опровергла распространенное, по ее словам, мнение, что сейчас технические ВУЗы переориентируются исключительно на гуманитарные специальности или готовят экономистов, финансистов, а "технарей" становится меньше.

Гриневич также сообщила, что, по сравнению с 2007 годом, количество выпускников сократилось с 467 тыс до 203 тыс.

"Если мы посмотрим на рынок труда, то по многим технических специальностям есть значительная нехватка кадров", - рассказала она. Кроме того, по словам Гриневич, на технических специальностях учится больше бакалавров, чем магистров. Причины этому – отъезд молодежи за границу и востребованность таких кадров даже на уровне бакалавров.

17 апреля Гриневич заявила, что считает потенциально коррупционными и несправедливыми конкурсы в школах для будущих первоклассников.