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25.06.2018, 16:03

Мужчины задержали рейс США-Израиль из-за нежелания видеть женщин

Мужчины задержали рейс США-Израиль из-за нежелания видеть женщин - Фото
Фото: facebook/ELALGlobal

Ультраортодоксальные евреи отказались сидеть рядом с женщинами и общаться со стюардессами женского пола

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Рейс израильской авиакомпании El Al задержали из-за четырех ультраортодоксальных евреев, которые наотрез отказывались садиться рядом с женщинами. Об этом сообщает Time of Israel со ссылкой на пассажиров самолета.

Согласно сообщению, самолет следовал из США в Израиль. Рядом с мужчинами должны были сидеть две пожилые пассажирки из Америки и одна женщина из Израиля. Мужчины требовали пересадить женщин, но со стюардессами они также отказались общаться.

"Стюардессы попытались разрешить ситуацию, но это не сработало, потому что они тоже были женщинами. Эти мужчины отказывались не только говорить с ними, но даже смотреть на них", - сообщил пассажир рейса Хен Ротем.

По его словам, все члены экипажа и сотрудники мужского пола бросили силы на разрешение спора, а не подготовку к вылету.

Ротем отметил, что один из мужчин оказался "настолько аскетичным", что весь полет сидел с закрытыми глазами из-за отказа видеть женщин. 

Отмечается, что экипаж угрожал евреям высадкой с самолета, одна им пришлось "начать долгий дипломатический процесс перемещения женщин-пассажиров с их мест". 

Вчера, 24 июня, собщалось, что рейсс итальянской авиакомпании Ernest Airlines из Милана (Бергамо) во Львов задержан на 12 часов без объяснения причин. 

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Теги: Израиль, самолет, рейс, ELAL, авиалинии, евреи, ортодоксальные евреи
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