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28.06.2018, 20:28

Каким будет музей Революции достоинства: фото

Каким будет музей Революции достоинства: фото - Фото
Проект Музея Революции достоинства

Музей будут строить по проекту немецких архитекторов

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Музей Революции достоинства построят по проекту немецких архитекторов Яна Кляйхуса и Йоханеса Кресснера. Результаты конкурса объявили сегодня на брифинге в Министерстве культуры. 

Архитекторы представляют немецкое архитектурное бюро Kleihues+Kleihues Gesellschaff von Architekten.

По словам победителей конкурса, суть проекта музея была в сочетании прошлого и будущего, а также соединении самого музея и мемориала. Вдоль аллеи Героев Небесной Сотни будут ниши, в которых будут стоять памятники в честь погибших. Пандус под наклоном будет приводить людей вдоль ниш к музею и это будет финальная точка "пути памяти". 

Конкурс был анонимным и проходил в два этапа. Победителей выбирало международное жури. 

Мемориальный комплекс, в который входит музей, будет на аллее Героев Небесной сотни. 

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Теги: музей Революции достоинства, конкурс, проект, архитекторы
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