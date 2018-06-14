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14.06.2018, 10:49

На Кинбурнской косе создали искусственный остров для редких птиц

На Кинбурнской косе создали искусственный остров для редких птиц - Фото
Кинбурнская коса (фото - mk.gov.ua)

Площадь острова составляет 300 м кв., он построен для гнездования редких и исчезающих видов птиц

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На территории регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса» завершено строительство искусственного острова площадью 300 м кв. для гнездования редких и исчезающих видов птиц. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

На реализацию этого проекта ради сохранения редких видов птиц на территории Кинбурнской косы направлено почти 150 тыс грн из областного экологического фонда.

На искусственном острове на озере Лопушное уже загнездились и вывели птенцов шилоклювка, улита обыкновенная, коловодник, ходулочник, речная крачка, кряква -  виды, часть которых занесена в Красную книгу Украины и  которые находятся под охраной международных соглашений и конвенций.

Деятельность по сохранению редких и исчезающих видов птиц посредством создания благоприятных условий для их гнездования осуществляется в контексте Боннской и Бернской конвенций. Также это отвечает Соглашению о сохранении афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц и Директиве ЕС о защите диких птиц.

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Теги: Кинбурнская коса, редкие птицы, заповедник, искусственный остров
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