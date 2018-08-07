На параде в Киеве у военных будет "новое старое" приветствие

Фото: facebook.com/generalpoltorak

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Сегодня в репетиции приняли участие 3500 военных в колонне сводных расчетов ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГПС. Кроме того, было около 20 военных оркестров

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Во время парада ко Дню Независимости, который состоится 24 августа на Крещатике в Киеве, военнослужащие будут использовать воинское приветствие "Слава Украине! - Героям слава!" вместо приветствий советского образца. Об этом, рассказывая о сегодняшней репетиции парада, пишет Укринформ.

Также на параде будет звучать марш украинских националистов "Зродились ми великої години", которому более 80 лет.

За подготовкой наблюдал глава Минобороны Степан Полторак.

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В начале августа военные начали подготовку к параду ко Дню Независимости: первая репетиция прошла на взлетной полосе ГП Антонов. Еще раньше, 20 июля, на военном аэродроме в пгт Озерное Житомирской области проверили ход подготовки военной техники для парада.

Впервые в этом году на параде будет идти "коробка" женщин-военнослужащих.

Как проходил военный парад в 2017 году, можно посмотреть здесь.