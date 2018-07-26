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26.07.2018, 21:15

Наблюдения за черной дырой подтвердили теорию Эйнштейна

Наблюдения за черной дырой подтвердили теорию Эйнштейна - Фото
Черная дыра Sgr A* (фото - nasa.gov)

Поведение звезды, сблизившейся с черной дырой, полностью соответствовало теоретическим расчетам

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Ученые провели наблюдения за взаимодействием сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути и светом соседней с ней звезды и подтвердили общую теорию относительности Эйнштейна. Об этом сообщает Reuters.

В центре Млечного Пути расположена крупная черная дыра, которую называют Sgr A*. Она примерно в 4 млн раз тяжелее Солнца и находится в 26 тысячах световых лет от Земли.

Черную дыру окружает несколько десятков звезд, время от времени сближающихся и проходящих на опасном расстоянии от нее. Эти сближения и связанные с ними релятивистские эффекты, как предсказывает теория относительности Эйнштейна, должны особым образом влиять на орбиту звезды.

Ученые уже более 20 лет наблюдают за звездой S2, одной из ближайших соседок Sgr A*. В мае 2018 года S2 приблизилась на 20 млрд километров от горизонта событий черной дыры и двигалась со скоростью в 7650 км/с, или 2,5% от скорости света.

Цвет звезды резко поменялся под действием так называемого гравитационного красного смещения – звезда заметно "покраснела" при сближении с Sgr A*, а затем приобрела свой привычный цвет. Сила этого эффекта полностью соответствовала тому, что предсказывает теория относительности и связанный с ней феномен гравитационного замедления времени.

Кроме того траектория движения S2 отклонилась от ее "нормальной" ньютоновской орбиты на то значение, которое было вычислено при помощи выкладок Эйнштейна. 

Это подтверждает, что Альберт Эйнштейн был прав в описании поведения ткани пространства-времени и Вселенной в целом.

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Теги: космос, альберт эйнштейн, черная дыра
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