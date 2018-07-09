Наев рассказал, чем помогают волонтеры ВСУ

Сергей Наев (фото - пресс-служба Донецкой ОВГА)

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Волонтеры приезжают не на передний край, а в тыловую зону, отметил командующий объединенных сил

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Волонтеры сейчас приезжают в тыл Вооруженных Сил Украины, их помощь перешла из разряда глобального на "закрытие" единичных локальных потребностей. Об этом заявил командующий объединенных сил Сергей Наев, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"Волонтеры приезжают не на передний край, а в тыловую зону, где они передают материальную помощь, встречаются и общаются как с руководством бригады, так и с подразделениями, с отдельными военнослужащими. Это делается, в том числе и ради безопасности самих волонтеров", - отметил Наев.

По его словам, волонтеры могут помогать отдельному батальону, отдельной группе личного состава и даже отдельным военнослужащим.

"Люди, которые искренне занимались с самого начала войны предоставлением такого рода помощи, сохранили теплые отношения с военными и продолжают помогать", - подчеркнул Наев.

Он добавил, что по уровню обеспечения Вооруженные силы и другие составляющие сектора безопасности и обороны обеспечены всем необходимым для выполнения задач. "Есть некоторые вопросы, где очень помогают волонтеры. Это, например, планшеты", - добавил командующий объединенных сил.

Наев сказал, что сейчас для ВСУ закупаются очень дорогие и качественные тепловизоры и прицелы ночного видения. "Те, которые закупают волонтеры, более доступны по цене, их можно быстрее приобрести, доставить и так далее. Некорректно будет сравнивать, любая помощь важна", - отметил Наев, утонив, что волонтеры также передают армии беспилотники.

В силах операции объединенных сил, которые задействованы для противостояния российской агрессии в Донбассе, проходила внезапная проверка боеготовности подразделений авиации.