Наев рассказал, что изменилось на блокпостах в Донбассе

Сергей Наев (фото - facebook.com/petroporoshenko)

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В Донбассе количество блокпостов снизилось в три раза, отметил командующий объединенных сил

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С начала проведения операции объединенных сил была усовершенствована система блокпостов, оптимизировано их количество и структура, созданы благоприятные условия для перемещения людей. Об этом заявил командующий объединенных сил Сергей Наев, подводя результаты 100 дней проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Он напомнил, что во время проведения АТО численность стационарных блокпостов на территориях Луганской и Донецкой областей достигала 147.

Сегодня количество блокпостов снизилось до 43, из которых шесть - мобильные.

Наев отметил, что во время проверено более 465 тысяч транспортных средств и более 540 тысяч граждан.

Из незаконного оборота изъято 67 единиц огнестрельного оружия, почти 40 тысяч единиц боеприпасов и патронов, более двух миллионов кустов наркосодержащих растений, почти 32 кг готовых наркотических и психотропных веществ.

За время проведения операции объединенных Сил задержаны 449 человек, причастных к террористическим организациям Л/ДНР.

"Объединенные силы стремятся уменьшить неудобства для местных жителей, связанные с применением мер контроля. Это касается уменьшения количества стационарных блокпостов, их дооборудования необходимой инфраструктурой", - отметил Наев.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, пассажиропоток через контрольные пункты вырос более чем в два раза, а транспортный - на 39%.

20 марта 2018 года Наев заявил, целью проведения операции объединенных сил станет освобождение временно оккупированного Донбасса от пророссийских наемников.