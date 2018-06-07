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07.06.2018, 23:17

NASA: На Марсе обнаружены органические молекулы

NASA: На Марсе обнаружены органические молекулы - Фото
Марсоход Curiosity Фото: NASA

Наличие метана может свидетельствовать о существовании жизни на этой планете

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Ученые Национальной аэрокосмической администрации США (NASA) объявили об открытии органических молекул метана на Марсе. Об этом сообщает Reuters. 

Наличие метана может свидетельствовать о существовании жизни на этой планете. Значительную часть этого газа на Земле производят именно микроорганизмы.

Находку сделал марсоход Curiosity. Он анализирует состав атмосферы в течение последних пяти лет.

Выяснилось, что уровень метана колеблется в зависимости от сезона - возрастает летом и падает зимой. Концентрация газа в атмосфере меняется в несколько раз.

Метан обнаружили на дне пересохшего озера. Ученые считают, что газ образуется в нижних слоях грунта Красной планеты. Не исключается, что причина его появления на Марсе - деятельность микробов или любые геотермальные процессы.

С утверждениями ученых NASA согласны не все: критики утверждают, что метан был привезен с Земли.

На марсоходе ExoMars, который должен прибыть на Красную планету через два года, будет располагаться миниатюрная химическая лаборатория - она должна помочь в поисках признаков жизни. 

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Теги: марсоход, Curiosity, nasa
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