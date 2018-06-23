Не дающий нам спать цвет: ученые придумали, как с ним бороться

Фото: gettyimages.com

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Ученые Манчестерского университета рассказали, как можно бороться с "телефонной бессонницей"

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Исследовательская группа Манчестерского университета разработала метод, который позволяет незаметно для глаза сокращать зелено-голубое свечение экрана гаджетов вечером. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Таким образом ученые надеются бороться с "телефонной бессонницей".

Циан - цветовой диапазон между зеленым и синим с длиной волны 485 до 500 нанометров. Его еще называют цветом морской волны или лазурным.

Как считают биологи, свечение в этом диапазоне препятствует выработке мелатонина по вечерам и является тем самым скрытым фактором, от которого зависит наша сонливость или бессонница.

Воздействие этого света меняется, даже если человеческий глаз не замечает изменений в интенсивности зелено-голубого свечения.

В работе ученых, опубликованной в научном журнале Sleep, говорится, что ночные режимы в современных телефонах способны снижать яркое свечение в этом диапазоне, характерное для дневного освещения, но вместе с этим меняется и цветовая гамма дисплея.

Цвета становятся менее яркими и насыщенными, благодаря чему сокращается и голубое свечение.

Чрезмерное использование родителями мобильных телефонов подрывает семейную жизнь и ухудшает их отношения с детьми.