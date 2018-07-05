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05.07.2018, 10:36

"Не можем ездить к родным": в Трехизбенке требуют открыть КПВВ

"Не можем ездить к родным": в Трехизбенке требуют открыть КПВВ - Фото
Фото: скриншот видео

В Луганской области единственный пешеходный пункт пропуска на линии разграничения находится в Станице

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Жители Трехизбенки обратились с просьбой к представителям местной администрации об открытии еще одного пункта пропуска в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ.

 В Трехизбенке, что в 32 километрах к северо-западу от Луганска, наблюдатели видели примерно 150 человек, мужчин и женщин в возрасте от 45 до 65 лет, собравшихся перед зданием военно-гражданской администрации.

Наблюдатели пообщались с участниками  (шестью мужчинами и одной женщиной, - ред.), которые сообщили, что собрались для уточнения статуса письменной заявки относительно открытия КПВВ возлеТрехзбенки.

Они пожаловались, что пересечение линии соприкосновения через КПВВ в Станице Луганской является недешевым и длительным процессом. "Это не позволяет людям регулярно посещать родственников в неподконтрольных правительству районах", - уточнили в ОБСЕ.

5 марта 2018 года сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ возмущены состоянием моста на пешеходном контрольно-пропускном пункте пропуска в Станице Луганской.

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Теги: обсе, пункт пропуска, трехизбенка
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