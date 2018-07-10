Отравление Новичком в Эймсбери: Пара получила большую дозу

Дон Стерджесс (фото - facebook.com/dawn.sturgess.7)

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В полиции отметили, что продолжаются поиски зараженного контейнера, который британцы брали в руки

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44-летняя Дон Стерджесс, которая умерла после того, как попала под действие нервно-паралитического вещества Новичок, получила "большую дозу" яда. Об этом сообщили в полиции Британии, передает ВВС.

Ее партнер, 45-летний Чарли Роули, который также отравился Новичком, пока находится в критическом состоянии в больнице.

Полиция продолжает искать зараженный контейнер, который, по их мнению, пара брала в руки.

По данным полиции, квартира Роули в Эймсбери считается ключевым местом поиска. Команда экспертов в защитных костюмах вчера провела там обыск, работая по 30 минут из-за жары.

30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась "Новичком". 8 июля Стерджесс скончалась.

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