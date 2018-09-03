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03.09.2018, 16:16

Осень отменяется: синоптики рассказали, где ждать теплую погоду

Осень отменяется: синоптики рассказали, где ждать теплую погоду - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины будет тепло и сухо

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4 и 5 сентября в Украине ожидается теплая погода, в большинстве областей повышенное атмосферное давление и без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр. 

Так, во вторник4 сентября, синоптики осадков не прогнозируют, только в Карпатах и на Закарпатье местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. 

Ночью температура прогреется 13-18°С, в южной части 17-22°С, днем 27-32°С, в западных областях 24-29°С; в Карпатах ночью 8-13°С, днем 19-24°С. 

В Киеве 4 сентября также без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°С, днем 28-30°С. 

В среду5 сентября, осадки ожидаются только в Карпатском регионе и в южных областях местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, 5-10 м/с. 

Температура ночью 11-16°С, на побережье морей до 19°С; днем 23-28°С, в Прикарпатье местами 20-22 °С. 

В Киеве 5 сентября без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°С, днем 25-27°С. 

Начало осени в большинстве областей Украины было сухо и солнечно.

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Теги: погода в Киеве, погода в Украине, погода, прогноз погоды, погода на завтра, Укргидрометцентр, синоптики
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