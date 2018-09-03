Осень отменяется: синоптики рассказали, где ждать теплую погоду

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В ближайшие сутки в большинстве областей Украины будет тепло и сухо

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4 и 5 сентября в Украине ожидается теплая погода, в большинстве областей повышенное атмосферное давление и без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, во вторник, 4 сентября, синоптики осадков не прогнозируют, только в Карпатах и на Закарпатье местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура прогреется 13-18°С, в южной части 17-22°С, днем 27-32°С, в западных областях 24-29°С; в Карпатах ночью 8-13°С, днем 19-24°С.

В Киеве 4 сентября также без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°С, днем 28-30°С.

В среду, 5 сентября, осадки ожидаются только в Карпатском регионе и в южных областях местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°С, на побережье морей до 19°С; днем 23-28°С, в Прикарпатье местами 20-22 °С.

В Киеве 5 сентября без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°С, днем 25-27°С.