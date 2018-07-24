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24.07.2018, 08:54

Основательница FEMEN Оксана Шачко совершила самоубийство – СМИ

Основательница FEMEN Оксана Шачко совершила самоубийство – СМИ - Фото
Оксана Шачко (фото - пресс-служба FEMEN)

Для парижской богемы она якобы оставила предсмертную записку у себя в квартире в столице Франции: "Вы все фейк"

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Одна из основательниц международного женского движения FEMEN и художница Оксана Шачко якобы покончила с собой в Париже. Об этом первым сообщил Telegram-канале Paris Burns.

"Оксана Шачко покончила с собой сегодня, 23 июля, в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу", - говорится в сообщении.

Как пишет канал, она оставила записку на английском к парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась: "Вы все фейк".

По данным авторов канала, "у Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья", но "за последние два года она пыталась покончить с собой два раза, третья попытка, к сожалению, оказалась успешной".

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Шачко родилась в 1987 году в Хмельницком. Вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко она основала в 2008 году FEMEN.

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Теги: FEMEN, самоубийство, париж, Оксана Шачко
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