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24.07.2018, 15:34

От кори умер еще один ребенок - Минздрав

От кори умер еще один ребенок - Минздрав - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Всего с начала года от осложнений кори умерли 13 человек

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В Киевской области кори умер ребенок возрастом один год и 10 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По оперативным данным центра общественного здоровья Минздрава, за 29 неделю 2018 корью заболели 882 человека - 369 взрослых и 413 детей. Это на 3,1% больше, чем на предыдущей неделе.

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С начала 2018 года корью заболели 26 тыс 692 человека: 10 тыс 800 взрослых и 15 тыс 892 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 4989 человек: 1568 взрослых и 3421 ребенок), Закарпатской (всего 2890 человек: 537 взрослых и 2353 ребенка), Ивано-Франковской (всего 2596 человек: 744 взрослых и 1852 ребенка), Одесской (всего 2063 человека: 1028 взрослых и 1035 детей), Киеве (всего 1854 человека: 1139 взрослых и 715 детей) и Тернопольской (всего 1388 человек: 540 взрослых и 848 детей) областях.

20 февраля 2018 года в Одесской области умер от кори 5-месячный ребенок. Всего с начала года по состоянию на сегодня от осложнений кори умерли 13 человек: девять детей и четверо взрослых. 

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Теги: минздрав, ребенок, корь
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