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10.07.2018, 18:20

Отдых в Украине: на каких пляжах лучше не купаться

Отдых в Украине: на каких пляжах лучше не купаться - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Данные по состоянию пляжей обновляются каждую неделю, а пока отдыхающим не советуют ходить на больше ста таких мест отдыха

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Кишечную палочку нашли на 114 пляжах и рекреационных зонах в Украине. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины. 

Исследования воды проводили с 22 июня по 5 июля. 

Проверяли как морские пляжи, так и пляжи около рек и озер. Среди проб морской воды 1,2% не соответствовали норме. 

Все пляжи, на которых нельзя купаться, указаны на интерактивной карте. 

На всех киевских пляжах купаться не рекомедовано, согласно информации КП Плесо

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Теги: лето, пляжи, кишечная палочка
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