Отдых в Украине: на каких пляжах лучше не купаться

Кишечную палочку нашли на 114 пляжах и рекреационных зонах в Украине. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Исследования воды проводили с 22 июня по 5 июля.
Проверяли как морские пляжи, так и пляжи около рек и озер. Среди проб морской воды 1,2% не соответствовали норме.
Все пляжи, на которых нельзя купаться, указаны на интерактивной карте.
На всех киевских пляжах купаться не рекомедовано, согласно информации КП Плесо.
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