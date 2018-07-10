Отдых в Украине: на каких пляжах лучше не купаться

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Данные по состоянию пляжей обновляются каждую неделю, а пока отдыхающим не советуют ходить на больше ста таких мест отдыха

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Кишечную палочку нашли на 114 пляжах и рекреационных зонах в Украине. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Исследования воды проводили с 22 июня по 5 июля.

Проверяли как морские пляжи, так и пляжи около рек и озер. Среди проб морской воды 1,2% не соответствовали норме.

Все пляжи, на которых нельзя купаться, указаны на интерактивной карте.

На всех киевских пляжах купаться не рекомедовано, согласно информации КП Плесо.

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