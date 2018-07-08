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08.07.2018, 08:06

Почему нужно больше гулять: Ульяна Супрун дала советы

Почему нужно больше гулять: Ульяна Супрун дала советы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ребенку ежедневно требуется не менее часа физической активности, отметила и.о. министра здравоохранения

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Игра на улице очень важна для развития ребенка. Об этом сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, исследования показывают, что активные игры вне помещения, стимулируют мозг и помогают детям развить интуицию, навыки к планированию и организации, улучшают креативность, развивают аналитическое мышление и воспитывают ответственность.

етям нужно учиться работать в команде. В отличие от помещения, пространство на улице почти не ограничено. Благодаря этому дети становятся более открытыми, поэтому легче соглашаются играть в командные игры, общаться и заводить новых друзей", - отметила Супрун.

Она считает, что детям нужно учиться рисковать, учиться планировать и делать выбор.

"И поиграть в мяч, и построить халабудку, порисовать или поесть алычи из дерева. На улице дети самостоятельно планируют, выбирают и придумывают свои активности. Это воспитывает навыки, которые помогут им научиться планировать, определять приоритеты, решать проблемы, вести переговоры и выполнять несколько задач одновременно", - подчеркнула Супрун.

Она уточнила, что детям ежедневно требуется не менее часа физической активности.

Супрун напомнила, что они также нуждаются в получении солнечных лучей и витамина D.

"Он важен для многих процессов в организме: от развития костей к нормальному функционированию иммунной системы. А также способствует здоровому сну и улучшению настроения. Детский организм лучше функционировать, когда каждый будет получать определенное количество солнечных лучей", - сказала Супрун.

4 июля 2018 года Министерство здравоохранения обновило Национальный календарь профилактических прививок.

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Теги: дети, ульяна супрун
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