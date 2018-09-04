В Днепре предлагают запретить песни россиян, поддержавших войну

Местные власти Днепра предлагают запретить публичное воспроизведение российских композиций, исполнители которых поддержали агрессию РФ против Украины. Соответствующий проект решения обнародовали на официальном сайте городского совета.
Согласно документу, речь идет и необходимости запрета исполнения песен в общественных местах и транспорте, гостиницах, ресторанах, а также в учреждениях культуры и отдыха.
Следить за исполнением данного распоряжения будут сотрудники инспекции по благоустройству.
Проект решения должен быть вынесен на голосование горсовета/
30 августа 2018 года на 81-м году жизни скончался артист и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон - один из самых активных пропагандистов Кремля и сторонник агрессии против Украины.