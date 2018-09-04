В Днепре предлагают запретить песни россиян, поддержавших войну

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Запрет на российские песни касается общественных мест, ресторанов и учреждений культуры и отдыха в Днепре

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Местные власти Днепра предлагают запретить публичное воспроизведение российских композиций, исполнители которых поддержали агрессию РФ против Украины. Соответствующий проект решения обнародовали на официальном сайте городского совета.

Согласно документу, речь идет и необходимости запрета исполнения песен в общественных местах и транспорте, гостиницах, ресторанах, а также в учреждениях культуры и отдыха.

Следить за исполнением данного распоряжения будут сотрудники инспекции по благоустройству.

Проект решения должен быть вынесен на голосование горсовета/

30 августа 2018 года на 81-м году жизни скончался артист и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон - один из самых активных пропагандистов Кремля и сторонник агрессии против Украины.