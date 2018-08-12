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12.08.2018, 08:35

Погода: на севере и западе Украины - дожди

Погода: на севере и западе Украины - дожди - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня температура в Украине поднимется до 31 градуса, в северных и западных областях прогнозируются дожди

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Сегодня, 12 августа, в северных и западных регионах Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории страны без осадков, температура воздуха будет достигать +31. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, на западе Украины сегодня ожидаются дожди с грозами, температура от +23 до +30 градусов, ночью до +18. Север Украины также не обойдут грозовые дожди, температура от +26 до +28 градусов днем и до +14 ночью, в центральных областях от +27 до +29, днем до +16 ночью. В восточных областях дневная температура от +28 до +30, ночью - до +15 градусов. На юге днем от +28 до +31, ночью - до +18. В Крыму также без осадков, температура поднимется до +29, днем до +15 ночью.

В Киеве сегодня днем ожидаются дожди с грозами, температура днем от +27 до +29 градусов тепла, ночью от +15 до +17.

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Теги: погода, Укргидрометцентр
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