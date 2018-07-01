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01.07.2018, 23:38

Погода в Украине: грозы отступят, но жары не будет

Погода в Украине: грозы отступят, но жары не будет - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Синоптики рассказали, какая погода ожидает украинцев 2 и 3 июля

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В понедельник, 2 июля, дожди ожидаются в западных, центральных и северных регионах Украины, а на востоке и юге - переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам, погода без осадков также ожидается на Закарпатье.

Температура в западных и центральных областях +13...+17, ночью +8...+12 градусов. В восточных областях ожидается +22...+25 градусов, ночью +11... +15.

На юге и в Крыму днем +23...+26, ночью до +17 градусов.

Синоптики прогнозируют, что 2 июля в большинстве районов Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класса).

3 июля дожди ожидаются только в северных областях, на остальной территории - переменная облачность, без осадков. 

Ветер будет западный, юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха в южных и восточных областях ночью установится на уровне 12-17 °С, днем – 24-29 °С. На остальной территории ночью синоптики прогнозируют 9-14 °С, днем – 20-25 °С, в западных, северных и Винницкой областях – 15-20 °С. 

Сегодня, 1 июля, сообщалось, что в Украине из-за непогоды остаются без электроснабжения 136 населенных пунктов в четырех областях. 

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Теги: погода в Киеве, непогода в Украине, погода, погода на завтра, погода на понедельник
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