Погода в Украине: на 22 июня объявлено штормовое предупреждение

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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На завтра Укргидрометцентр прогнозирует осложнение погодных условий

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Грозы, местами град и шквалы до 17-22 м/с ожидаются в ночь на пятницу, 22 июня, в западных областях страны. Днем такая же погода прогнозируется в большинстве северных и центральных областей Украины. Об этом Укргидрометцентр сообщает на своей странице в Facebook.

В Карпатах и на Закарпатье пройдут сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей возможны сильные ливни.

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Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что с июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.