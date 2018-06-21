Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.06.2018, 17:06

Погода в Украине: на 22 июня объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине: на 22 июня объявлено штормовое предупреждение - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На завтра Укргидрометцентр прогнозирует осложнение погодных условий

Реклама
Реклама

Грозы, местами град и шквалы до 17-22 м/с ожидаются в ночь на пятницу, 22 июня, в западных областях страны. Днем такая же погода прогнозируется в большинстве северных и центральных областей Украины. Об этом Укргидрометцентр сообщает на своей странице в Facebook.

В Карпатах и на Закарпатье пройдут сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей возможны сильные ливни.

Читайте также: Синоптики предупредили о резких перепадах температур

Ранее в Укргидрометцентре прогнозировали, что с июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов. 

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: погода, прогноз, дождь, штормовое предупреждение, гроза
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 