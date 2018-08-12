Погода в Украине завтра пляжная: без осадков и жара до +33°C

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В украинской столице в этот день осадков не ожидается, температура днем 26-28 градусов тепла

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В понедельник, 13 августа, по все территории Украины ожидается жаркая погода без осадков. Днем термометра воздуха прогреется до +33°C. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе ясно, температура воздуха днем +27...+29°C. На востоке страны осадков также не предвидится, днем воздух прогреется до +31 градуса.

По прогнозам синоптикам, такая же погода ожидается и в центральном регионе Украины, дневная температура воздуха +27-30°C. На севере днем столбики термометра покажут +26-29°C. На юге традиционно теплее, температура днем +29-33°C.

В Киеве в этот день также без осадков, температура днем +26-28°C.

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9 августа в Украину пришел антициклон.