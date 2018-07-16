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16.07.2018, 13:51

Похолодание летом: синоптики о перепадах атмосферного давления

Похолодание летом: синоптики о перепадах атмосферного давления - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Завтра, в Украине похолодает, потепление начнется со среды, 18 июля, отметила синоптик Наталья Диденко

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Завтра, 17 июля, в большинстве областей Украины пройдут периодические дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Кто реагирует на понижение атмосферного давления, похолодание посреди лета, дожди, грозы и вообще любую циклоническую деятельность – внимательно. В южной части Украины будет преобладать солнечная погода, разве что тронет дождем Крым, Одесскую и Приазовье", - отметила Диденко.

По ее словам, во вторник воздух ощутимо посвежеет.

Температура воздуха будет колебаться в пределах + 20, + 26 градусов. На юге и востоке ожидается + 25, + 29 градусов. На западе + 19, + 24 градусов, в Карпатах + 10 + 16 градусов.

"В Киеве завтра дождь и похолодание. Дождь - периодический, похолодает до +23 градусов", - уточнила Диденко.

Она добавила, что в среду свежая влажная погода удержится.

"Потеплеет в Украине со среды, но вероятность локальных дождей остается", - сказала синоптик.

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.

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Теги: Наталья Диденко, погода, похолодание
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