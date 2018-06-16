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16.06.2018, 08:30

Политики в ЕС получили миллионы за лоббирование Януковича - СМИ

Политики в ЕС получили миллионы за лоббирование Януковича - СМИ - Фото
Виктор Янукович

Были созданы Габсбургская группа и Европейский центр современной Украины

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Окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича через офшоры заплатило не менее 2 млн евро за лоббистские услуги некоторых высокопоставленных европейских экс-политиков. Об этом сообщает Deutsche Welle, в распоряжении которого есть документы следствия в США по делу Пола Манафорта.

Существенная часть эпизодов обвинения касается оплаченной деятельности ряда бывших высокопоставленных европейских политиков, объединенных в неформальную Габсбургскую группу. Сообщается, что возглавлял тайных лоббистов Януковича Альфред Гузенбауер. Гузенбауер в интервью Die Presse подтвердил получение денег за участие в конференциях, но утверждает, что их меньше, чем указано в документах следствия.

"Деньги перечислялись раз в год или раз в полгода, если я правильно помню. Помесячно точно не платили. Эти средства указаны в моей налоговой декларации", - отметил экс-канцлер.

Для лоббирования интересов украинской власти и Партии регионов в Брюсселе был также создан Европейский центр современной Украины. Согласно материалам американского следствия, деятельность этого фонда также тайно координировалась Манафортом и оплачивалась через офшоры. 

В общем на проплаченных авторов и ораторов, по данным американского следствия, было потрачено около 2 млн евро.

Группу нанятых высокопоставленных экс-политиков Манафорт представил своим украинским заказчикам как "проект Супер-VIP".

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Теги: пол манафорт, виктор янукович, лоббирование
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