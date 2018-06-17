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17.06.2018, 11:45

Полиция Киева: Уже отпустили большую часть задержанных

Полиция Киева: Уже отпустили большую часть задержанных - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Представители Нацполиции отчитались о задержании противников Марша равенства и сообщили, что он в целом прошел спокойно

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Большую часть задержанных сегодня в Киеве противников Марша равенства уже отпустили. Об этом рассказали представители Нацполиции.

Они сообщили также, что задержанные имели при себе взрывпакеты и перочинные ножи.

"Отпустили большую часть задержанных… Осталось несколько человек, (действия — ред.) которых будут рассматривать в контексте статьи 345 УК Украины", - уточнили в Нацполиции.

Правоохранители добавили, что из участников Марша равенства в полицию никто не обращался и что в ходе мероприятия задержаний не было.

Около 6 утра в столице произошло два столкновения между сотрудниками Нацполиции и представителями организации С14, которые протестовали против марша. В результате задержали 57 человек.

С14 заблокировал дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных.

Марш равенства завершился более часа назад.

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Теги: Нацполиция, марш равенства
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