Полиция Киева: Уже отпустили большую часть задержанных

Большую часть задержанных сегодня в Киеве противников Марша равенства уже отпустили. Об этом рассказали представители Нацполиции.
Они сообщили также, что задержанные имели при себе взрывпакеты и перочинные ножи.
"Отпустили большую часть задержанных… Осталось несколько человек, (действия — ред.) которых будут рассматривать в контексте статьи 345 УК Украины", - уточнили в Нацполиции.
Правоохранители добавили, что из участников Марша равенства в полицию никто не обращался и что в ходе мероприятия задержаний не было.
Около 6 утра в столице произошло два столкновения между сотрудниками Нацполиции и представителями организации С14, которые протестовали против марша. В результате задержали 57 человек.
С14 заблокировал дорогу под Шевченковским РУВД с требованием освободить задержанных.
Марш равенства завершился более часа назад.