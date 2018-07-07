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07.07.2018, 07:30

Полиция установила численность ромов в Украине

Полиция установила численность ромов в Украине - Фото
Иллюстративное фото

Только в лагерях по всей территории Украины живут больше ста тысяч ромов

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В Украине проживает больше 100 тысяч представителей ромской национальности. Такие цифры установили в полиции, сообщил глава НПУ Сергей Князев.

Речь идет о тех ромах, которые живут именно в лагерях. Всего установлено около 3100 таких компактных мест проживания.

По словам Князева, только в этом году в полицию поступила информация о шести нападениях на ромов: три - в Киеве, два - во Львовской области и еще одно - в Тернопольской.

23 июня на окраине Львова группа людей напала на лагерь представителей ромской национальности. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Подозреваемым - по 16-17 лет, все - жители Львова и члены организации Трезвая и злая молодежь.

После этого нападения полиция взялась за обеспечение безопасности ромов, пока "источник, который инициирует такие преступления не будет установлен и локализован".

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Теги: полиция, ромы, лагерь
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