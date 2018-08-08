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08.08.2018, 10:26

Половина Кропивницкого осталась без воды на несколько дней

Половина Кропивницкого осталась без воды на несколько дней - Фото
Фото: iStock Global Images/Ukraine

В левобережных микрорайонах меняют трубопровод - жителей предупредили, но запасов на три-четыре дня может не хватить

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В Кропивницком половина города минимум на три дня осталась без воды. Об этом сообщает ТСН.

Из-за замены водопровода жителей микрорайонов в левобережной части города предупредили, чтобы они запаслись водой, но в жару запасов может надолго не хватить. 

Воду будут подвозить цистернами по заранее определенному графику. Власти обещают 10 августа закончить работы по замене трубопровода, а если получится, то и еще раньше. 

16 июля 2018 года в Николаеве ограничивали подачу воды из-за нехватки жидкого хлора. 

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Теги: ремонт, вода, кропивницкий
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