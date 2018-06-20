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20.06.2018, 13:41

Порошенко подписал закон о трансплантации органов

Порошенко подписал закон о трансплантации органов - Фото
Фото: president.gov.ua

Президент подписал закон о разрешении трансплантации органов только с согласия донора

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Президент Петр Порошенко подписал законопроект №2386а-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране здоровья и трансплантации органов и других анатомических материалов человеку. Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной рады.

Согласно закону после дачи письменного согласия лицу предоставляется карта потенциального донора, информация о нем вносится в единую государственную информационную систему трансплантации.

Информация носит конфиденциальный характер.

Предлагается предусмотреть, что заявление о предоставлении разрешения на трансплантацию может быть отозвано заявителем.

Изъятие у человека путем принуждения или обмана органов с целью трансплантации будет наказываться лишением свободы до пяти лет.

За те же действия, совершенные в отношении лица в беспомощном состоянии или в материальной или другой зависимости, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

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За незаконную торговлю органами и другими анатомическими материалами будут наказывать лишением свободы на срок пять лет. Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или участие в транснациональных организациях, занимающихся такой деятельностью, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

17 мая 2018 года Верховная Рада разрешила трансплантацию органов умерших.

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Теги: петр порошенко, закон, трансплантация органов
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